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Рогозин: "Россия рискует потерять позиции в космосе без перехода на новую технику"
Сегодня, 11:27
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lesjasap

Рогозин: "Россия рискует потерять позиции в космосе без перехода на новую технику"

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Глава Роскосмоса считает, что рисками из космоса не следует пренебрегать.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, что организации необходимо обратить внимание на риски, исходящие из космоса. В частности, силы следует направить на борьбу с астероидами. Развитие отрасли позволит сблизить государства друг с другом, а также поднять технологии на новый уровень. Об этом спикер заявил во время встречи со студентами в "Военмехе" Петербурга.

Специалист назвал скептиками тех людей, которые не воспринимают опасность от астероидов для Земли. Рогозин напомнил, что сейчас в отношении Роскосмоса не действуют ограничения и санкции, потому что страны понимают необходимость сотрудничества в сфере развития космических инноваций.

Эксперт добавил, что Россия продолжает сохранять преимущество на рынке пусковых услуг. Сейчас страна активно внедряет ракеты-носители "Ангара". Однако, Роскосмос не выполнит план на 2019 год по 45 запускам.

Постоянная модернизация убивает все новое. Надо двигаться дальше

резюмировал Рогозин

Ранее Piter.tv писал о том, что разработчик рассказал о российской ракете с недостижимой дальностью действия.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: дмитрий рогозин, инновации, космос, роскосмос
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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