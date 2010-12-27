Рогозин: "Россия рискует потерять позиции в космосе без перехода на новую технику"

Глава Роскосмоса считает, что рисками из космоса не следует пренебрегать.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, что организации необходимо обратить внимание на риски, исходящие из космоса. В частности, силы следует направить на борьбу с астероидами. Развитие отрасли позволит сблизить государства друг с другом, а также поднять технологии на новый уровень. Об этом спикер заявил во время встречи со студентами в "Военмехе" Петербурга.

Специалист назвал скептиками тех людей, которые не воспринимают опасность от астероидов для Земли. Рогозин напомнил, что сейчас в отношении Роскосмоса не действуют ограничения и санкции, потому что страны понимают необходимость сотрудничества в сфере развития космических инноваций.

Эксперт добавил, что Россия продолжает сохранять преимущество на рынке пусковых услуг. Сейчас страна активно внедряет ракеты-носители "Ангара". Однако, Роскосмос не выполнит план на 2019 год по 45 запускам.

Постоянная модернизация убивает все новое. Надо двигаться дальше резюмировал Рогозин

Ранее Piter.tv писал о том, что разработчик рассказал о российской ракете с недостижимой дальностью действия.

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