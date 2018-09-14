Разработчик рассказал о российской ракете с недостижимой дальностью действия

Отвечая на вопрос, какой будет реакция России на испытание США новой ракеты дальностью до 1 тыс. км, гендир корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов отметил, что в России есть ракета с "недостижимой дальностью действия". Об этом сообщило издание "Военно-промышленный курьер".
Но если мы можем летать на такие расстояния, значит, у нас есть технические возможности значительно улучшить эти ТТХ.
Борис Обносов
Так же, как отметил Обносов, Россия является очень законопослушной страной, поэтому у нее есть ряд ограничений, связанных с международными обязательствами.
Ранее было опубликовано видео первого пуска высокоточной крылатой ракеты "Калибр" в Черном море.
Видео: YouTube/ SWDennis
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