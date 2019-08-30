Опубликовано видео первого пуска высокоточной крылатой ракеты "Калибр" в Черном море

Пуск ракеты был произведен с МРК "Вышний Волочок".

В Черном море испытали пуск новой крылатой ракеты "Калибр".

Запуск ракеты был произведен в 40 морских милях от берега с малого ракетного корабля "Вышний Волочок". Ракета должна была поразить большой щит-мишень, который имитировал корабль противника. Цель была поражена успешно, что было зафиксировано камерами на беспилотниках.

Запуск был произведен в рамках командно-штабного учения, проходящего в эти дни на 12 полигонах Южного военного округа. В учениях задействованы 8200 военнослужащих и 2500 единиц различной боевой техники.

Видео: Минобороны РФ