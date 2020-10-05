"Роскосмос" показал, как выглядит побережье Камчатки после экологической катастрофы. Снимки сделаны спутниками дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает издание Sciencepop.
Отмечается, что спутники в данный момент фиксируют экологическую обстановку в регионе. До этого вести съёмку мешала повышенная облачность.
Получившиеся фотографии "Роскосмос" уже передал в следственные органы.
Известно, что в данный момент по факту загрязнения камчатского побережья возбуждено уголовное дело.
Ранее власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды.
Фото: Роскосмос
Видео: YouTube / Погода от шефа, kamgov_41
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