Фотографии переданы в следственные органы.

"Роскосмос" показал, как выглядит побережье Камчатки после экологической катастрофы. Снимки сделаны спутниками дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает издание Sciencepop.

Отмечается, что спутники в данный момент фиксируют экологическую обстановку в регионе. До этого вести съёмку мешала повышенная облачность.

Получившиеся фотографии "Роскосмос" уже передал в следственные органы.

Известно, что в данный момент по факту загрязнения камчатского побережья возбуждено уголовное дело.

Ранее власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды.

Фото: Роскосмос

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