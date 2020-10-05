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"Роскосмос" показал, как выглядит побережье Камчатки после экологической катастрофы

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Фотографии переданы в следственные органы.

"Роскосмос" показал, как выглядит побережье Камчатки после экологической катастрофы. Снимки сделаны спутниками дистанционного зондирования Земли. Об этом сообщает издание Sciencepop.

Отмечается, что спутники в данный момент фиксируют экологическую обстановку в регионе. До этого вести съёмку мешала повышенная облачность.

Получившиеся фотографии "Роскосмос" уже передал в следственные органы.

Известно, что в данный момент по факту загрязнения камчатского побережья возбуждено уголовное дело.

Ранее власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды.

Фото: Роскосмос

Видео: YouTube / Погода от шефа, kamgov_41

Теги: камчатка, роскосмос, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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