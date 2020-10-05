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Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды

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Возможная причина — сейсмическая активность.

Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды. Губернатор региона Владимир Солодов рассказали, что в данный момент рассматриваются три варианта причины произошедшего.

Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края

По его словам, также власти изучают версию о разливе токсичных веществ. Что это были за вещества предстоит выяснить в ближайшее время.

Также Солодов заявил, что прорабатывается версия о природных воздействиях — например, повреждении водорослей, которые вынесло на берег.

Третья возможная причина — сейсмическая активность, которая может быть связана с деятельностью вулканов.

Глава региона рассказал, что пробы воды отправлены в лаборатории Владивостока и Москвы. Результаты станут известны днём в понедельник, 5 октября.

Ранее была озвучена предполагаемая причина гибели морских животных.

Видео: YouTube / kamgov_41

Теги: вода, камчатка, экология
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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