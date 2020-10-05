Власти Камчатки назвали возможные причины загрязнения воды. Губернатор региона Владимир Солодов рассказали, что в данный момент рассматриваются три варианта причины произошедшего.
Обрабатывается версия техногенного загрязнения, связанного с деятельностью человека.
Владимир Солодов, губернатор Камчатского края
По его словам, также власти изучают версию о разливе токсичных веществ. Что это были за вещества предстоит выяснить в ближайшее время.
Также Солодов заявил, что прорабатывается версия о природных воздействиях — например, повреждении водорослей, которые вынесло на берег.
Третья возможная причина — сейсмическая активность, которая может быть связана с деятельностью вулканов.
Глава региона рассказал, что пробы воды отправлены в лаборатории Владивостока и Москвы. Результаты станут известны днём в понедельник, 5 октября.
Ранее была озвучена предполагаемая причина гибели морских животных.
Видео: YouTube / kamgov_41
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