Илон Маск в пятницу сообщил, что провел разговор с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Королева

В субботу, 11 июля, стало известно о том, что Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве. Комментарий появился на официальной страничке ведомства в Twitter.

Ранее Илон Маск заявил, что провел беседу с семьей основоположника советской космонавтики, академика Сергея Королева. Американский предприниматель отметил, что Королёв "один из лучших". Об этом он заявил в Twitter.

Роскосмос же отреагировал на подобное заявление. Ведомство заявило, что Королёв "самый лучший", а не один из.

Ранее мы сообщали о том, что российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ перехватили американского разведчика RC-135 над Японским морем.

Видео:SpaceX