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Роскосмос: Реализация лунной программы России - перспективное направление космодрома Восточного

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В организации поделились далекими планами по покорению Луны.

Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный. Представители Роскосмоса объяснили, что проект может стать приоритетным направлением. Сначала это должны подтвердить в научно-исследовательских институтах. Об этом заговорил начальник профильного отдела на космодроме Константин Насуленко.

Восточный если будет введен в эксплуатацию, перспектив очень много, в том числе и лунная программа...пока это разрабатывается

комментирует ситуацию эксперт 

Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал журналистов, что лунная программа в России не принята. Однако в Роскосмосе уже начали разрабатывать направление на возможное осуществление полета. Есть информация о том, что ключевым элементом станет ракета-носитель  сверхтяжелого класса. Историческое событие может произойти в период с 2032 по 2035 года. 

Ранее Piter.tv писал о том, что США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: космодром восточный, космос, луна, роскосмос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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