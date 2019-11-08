Роскосмос: Реализация лунной программы России - перспективное направление космодрома Восточного

Российскую лунную программу могут реализовать на космодроме Восточный. Представители Роскосмоса объяснили, что проект может стать приоритетным направлением. Сначала это должны подтвердить в научно-исследовательских институтах. Об этом заговорил начальник профильного отдела на космодроме Константин Насуленко.
Восточный если будет введен в эксплуатацию, перспектив очень много, в том числе и лунная программа...пока это разрабатывается
комментирует ситуацию эксперт
Ранее вице-премьер Юрий Борисов рассказал журналистов, что лунная программа в России не принята. Однако в Роскосмосе уже начали разрабатывать направление на возможное осуществление полета. Есть информация о том, что ключевым элементом станет ракета-носитель сверхтяжелого класса. Историческое событие может произойти в период с 2032 по 2035 года.
Ранее Piter.tv писал о том, что США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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