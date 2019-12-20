  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:11
385
lesjasap
Код вставки плеера

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

0 0

Для этого нужно создать единую федеральную базу номеров.

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране. Депутат Госдумы предложил создать единую базу всех абонентов. Частично ее создание оплатят операторы связи, однако в компаниях к этому не готовы. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на текст документа, адресованного Александру Жарову. Инициатором выступил представитель партии ЛДПР Борис Чернышов.

Проект предполагает инвентаризацию действующих номеров. После этого необходимо запустить платформу-агрегатор для верификации сведений. Она будет включать информацию о количестве номеров, зарегистрированных на абонента. Инициатива связана с тем, что зачастую мошенники оформляют сим-карты на добросовестных клиентов. Последние не имеют никакого представления о существующей преступной схеме.

Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде

заметил депутат

Ранее Piter.tv писал о том, что в Роскачестве рассказали, что делать при краже смартфона.

Теги: роскомнадзор, сим-карты
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:39

Одна идея бредовей другой. Такое впечатление что умные все в низах а во ластных структурах собрались идиоты..

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 13:40

Пусть берет ручку и листок и начинает переписывать с запада до востока, от безделья ох-ют в думе там.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии