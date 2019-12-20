Для этого нужно создать единую федеральную базу номеров.

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране. Депутат Госдумы предложил создать единую базу всех абонентов. Частично ее создание оплатят операторы связи, однако в компаниях к этому не готовы. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на текст документа, адресованного Александру Жарову. Инициатором выступил представитель партии ЛДПР Борис Чернышов.

Проект предполагает инвентаризацию действующих номеров. После этого необходимо запустить платформу-агрегатор для верификации сведений. Она будет включать информацию о количестве номеров, зарегистрированных на абонента. Инициатива связана с тем, что зачастую мошенники оформляют сим-карты на добросовестных клиентов. Последние не имеют никакого представления о существующей преступной схеме.

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