Роскомнадзор замедлил работу Telegram в Петербурге

Пользователи столкнулись с проблемами при отправке медиафайлов через мессенджер.

Провайдеры Санкт-Петербурга начали ограничивать скорость работы мессенджера Telegram. Как сообщил информированный источник на телекоммуникационном рынке, Роскомнадзор инициировал технические работы по замедлению сервиса.

Источник "Ротонды" на телеком-рынке рассказал, что ограничения реализуются через специальный программный комплекс, установленный у каждого оператора связи, и повлиять на этот процесс провайдеры не в состоянии. Замедление касается передачи медиаконтента, из-за чего пользователи испытывают трудности с загрузкой и отправкой голосовых сообщений, изображений и видео.

Информацию об ухудшении работы Telegram подтвердили и петербургские власти. В официальном канале городского комитета по имущественным отношениям первоначально было опубликовано сообщение о планах Роскомнадзора ввести ограничения, которое позже заменили на констатацию факта снижения качества связи.

Источник на рынке предположил, что нынешнее замедление может быть первым этапом перед более серьёзными ограничениями для мессенджера.

Фото: Piter.tv