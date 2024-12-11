Роскомнадзор заблокировал сайт агрегатора криптообменников BestChange

Юристы онлайн-ресурса занимаются вопросом разблокировки сайта.

Роскомнадзор нова закрыл доступ к самому популярному на территории России агрегатору данных о сервисах обмена криптовалют. Речь идет о ресурсе BestChange.ru. В настоящее время официальный сайт компании не открывается через отечественных провайдеров, а сам онлайн-ресурс числится в реестре запрещенных сайтов при проверке через портал РКН. Юристы из BestChange уже занимаются вопросом разблокировки сайта.

Напомним, что указанный сервис уже как минимум трижды блокировался РКН. Это происходило в 2017, 2019 и 2020 годах. Юристы компании BestChange во всех случаях добивались снятия ограничений. Основанием для прошлых блокировок государственным регулятором называлось то, что размещение в открытом доступе информации о биткоине противоречит федеральным законам и является запрещенным в РФ. С 17 августа 2024 года в законную силу вступил документ, который запрещает предложение неограниченному кругу лиц криптовалюты, а также товаров (работ и услуг) в целях организации обращения цифровой валюты.

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Фото: Piter.tv