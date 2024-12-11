Петербуржец подал в суд на Роскомнадзор из-за замедления YouTube

В иске гражданину отказали.

Суд Красногвардейского района Северной столицы рассмотрел иск, который составил по отношению к Роскомнадзору местный житель. Причина заявления – замедление работы YouTube, – рассказала Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Заявитель просил признать бездействие федеральной службы незаконным и обязать ее совершить определенные действия. По мнению истца, бездействие Роскомнадзора выражено в том, что он не обеспечивает должного контроля за соблюдением требований в связи с распространением информации в Сети.

В иске заявитель также отметил, что замедление скорости обмена данными на YouTube тянет за собой нарушение конституционных прав граждан. В частности, петербуржец полагает, что Роскомнадзор таким образом искусственно обеспечивает нарушение конституционного механизма признания идеологического многообразия в стране.

Суд сказал, что полномочия РКН указаны в законе и таких полномочий как проведение контрольных мероприятий в связи со снижением на территории РФ скорости обмена данными в отношении того или иного домена нет. Полномочий контролировать Google LLC у РКН не имеется, а доказательств того, что скорость работы YouTube не позволяет, вообще, им пользоваться, суду не представлено. Дарья Лебедева, руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

В конечном итоге в иске заявителю было отказано.

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