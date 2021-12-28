Роскомнадзор заблокировал сайт "Мемориала"*

С требованием обратилась Генпрокуратура.

Сайт правозащитного центра "Мемориал"* (внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован) недоступен с 30 мая. Об этом сообщили в ТАСС.

Доступ к сайту ограничил Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Процедура проводится в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Верховный суд постановил ликвидировать международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Мемориал"* 28 декабря 2021 года.

* — внесен в реестр НКО-иноагентов и ликвидирован

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