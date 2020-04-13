Сейчас видео первого обращения российского президента на YouTube восстановлено.

Роскомнадзор требует объяснить удаление обращения Путина с YouTube. Ведомство направило письмо с данным требованием к Google. Об этом рассказали в пресс-службе РКН.

Роскомнадзор требует объяснить — по каким причинам было удалено первое обращение президента России Владимира Путина к нации из-за ситуации с распространением коронавируса.

Оказалось, что ролик был удалён по ошибке. Об этом стало известно из ответа Google.

В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение, - сказано в письме американской компании.

Сейчас видео первого обращения российского президента на YouTube восстановлено.

Ранее Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону. Он отметил, что с каждым днём увеличивается количество заразившихся людей. Мнением он поделился на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Видео: kremlin.ru