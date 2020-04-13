При этом России удаётся предпринимать удачные действия для противодействия эпидемии.

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону. Он отметил, что с каждым днём увеличивается количество заразившихся людей. Мнением он поделился на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

- Все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, - отметил президент.

Путин добавил, что власть должна учитывать все прогнозы развития эпидемии — в том числе и самые экстраординарные. Это нужно для того, чтобы можно было корректировать стратегию и тактику борьбы с коронавирусной инфекцией. Президент сказал, что, в первую очередь, важно оказывать медицинскую помощь гражданам.

При этом глава государства считает, что России удаётся предпринимать удачные действия для противодействия эпидемии. Чтобы действовать дальше, власти нужен хороший профессиональный прогноз на 10 ближайших дней.

Ранее Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды.

Видео: kremlin.ru