Президент России Владимир Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды. Об рассказали в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что соответствующее поручение глава государства дал правительству после встречи с предпринимателями 26 марта.
По мнению Путина, государство должно субсидировать субъекты малого и среднего бизнеса, которые занимаются доставкой готовой еды в период распространения COVID-19.
Поручение президента должно быть исполнено до 15 мая.
Ранее Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах.
Видео: kremlin.ru
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