Поручение президента должно быть исполнено до 15 мая.

Президент России Владимир Путин поручил проработать меры поддержки сервисов доставки еды. Об рассказали в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что соответствующее поручение глава государства дал правительству после встречи с предпринимателями 26 марта.

По мнению Путина, государство должно субсидировать субъекты малого и среднего бизнеса, которые занимаются доставкой готовой еды в период распространения COVID-19.

Поручение президента должно быть исполнено до 15 мая.

Ранее Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах.

Видео: kremlin.ru