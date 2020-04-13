Дмитрий Песков призвал регионы следить за московским опытом борьбы с инфекцией.

Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах. Об этом рассказал представитель пресс-службы президента России Дмитрий Песков. Чиновник рассказал, что местным властям следует перенимать опыт Москвы. Сейчас именно столица находится на передовой в борьбе с распространением инфекции COVID-19. Опыт, который имеют москвичи должен передаться и другим субъектам государства. Однако региональные власти вправе определять необходимые ограничения для каждого конкретного случая.

Дмитрий песков заметил, что в мэрии Москвы удалось создать и оборудовать резерв койко-мест, которые могут понадобиться в случае с продолжением эпидемии коронавируса. Днем 13 апреля Владимир Путин в очередной раз проведет совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. В нем примут участие Татьяна Голикова и Сергей Собянин.

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Видео: ВКонтакте/ Сергей Собянин. Личный блог