Татьяна Голикова назвала относительный прирост зараженных по стране.

В правительстве заявили о "не очень приятных" цифрах по коронавирусу в России. Об этом журналистам телеканала "Россия 24" рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Специалист поделилась статистикой о количестве заболевших инфекцией COVID-19. Она добавила, что на данный момент ни одна математическая модель по распространению коронавируса не подтверждается в стране.

Татьяна Голикова добавила, что прирост в 1700-1900 новых случаев инфицирования по стране нельзя считать хорошим показателем. Если перевести это количество пациентов в относительные цифры, то прирост зараженных составит 17-18% ежесуточно. По мнению чиновницы, для медиков такие показатели звучат угрожающе.

Голикова назвала срок появления эффекта от мер самоизоляции.