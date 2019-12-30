Документ продлен до конца января следующего года.

Роскомнадзор продлил срок действия антипиратского меморандума. Теперь он будет действовать до 31 января 2021 года. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на главу ведомства Вадима Субботина.

Чиновник напомнил, что с момента действия закона власти удалили почти 2 млн 100 тысяч ссылок. Меморандум о защите авторских прав вступил в действие с ноября 2018 года. Документ ввел досудебный порядок решения спорных вопросов от правообладателей контента. Участниками программы стали 12 крупных отечественных производителей в кино- и телеиндустрии. К проекту подключаются отраслевые интернет-площадки и поисковые системы.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о "минировании".