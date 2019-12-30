Роскомнадзор продлил срок действия антипиратского меморандума. Теперь он будет действовать до 31 января 2021 года. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на главу ведомства Вадима Субботина.
Чиновник напомнил, что с момента действия закона власти удалили почти 2 млн 100 тысяч ссылок. Меморандум о защите авторских прав вступил в действие с ноября 2018 года. Документ ввел досудебный порядок решения спорных вопросов от правообладателей контента. Участниками программы стали 12 крупных отечественных производителей в кино- и телеиндустрии. К проекту подключаются отраслевые интернет-площадки и поисковые системы.
Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о "минировании".
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