Ответственность за распространение ложных данных о COVID-19 понесут и интернет-ресурсы.

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе. Ведомство угрожает средствам массовой информации лишением лицензии. Об этом рассказали в пресс-службе РКН.

Ответственность за распространение ложных данных о COVID-19 понесут и интернет-ресурсы.

В ведомстве отметили, что в России уже были случаи распространения фейков об эпидемии коронавируса. Они "сеяли панику и провоцировали общественное беспокойство среди граждан страны".

Санкции будут применяться согласно закону "Об информации". Например, РКН сможет полностью и немедленно ограничить доступ к ресурсам и лишить их лицензий.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей.