Эксперты изучают возможности ограничения доступа к данным ресурсам в России.

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей (TON). На сайте госзакупок появилась информация о необходимости исследования для Главного радиочастотного центра. Эта организация находится в ведении Роскомнадзора. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Ведомство собирает сведения об устройствах децентрализованных сетей и интернете вещей (Internet of Things, IoT). Предоставить услугу может единственный поставщик. Специалисты проведут анализ угроз и рисков при обеспечении ограничения доступа к сервисам. Экспертов интересует архитектура и топология наиболее популярных mesh-сетей. Последние берут на себя роль коммуникатора, соединяя рабочие станции друг с другом.

TOR хотят заблокировать из-за размещения на ресурсе информации, распространение которой запрещено в РФ. Напомним,что mesh-технологию, в частности, использует приложение FireChat. Его использовали в Гонконге во время протестова в 2014 году.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам с фейками про коронавирус.

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