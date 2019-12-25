Проект предполагает, что информацию должны автоматически обновлять раз в сутки.

Роскомнадзор потребует от операторов данные об абонентах и их разговорах, чтобы бороться с серыми сим-картами. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект постановления правительства.

Сейчас доступ к подобным данным есть только у правоохраниетельных органов и мобильных операторов. Речь идёт о паспортных данных пользователя, номере телефона, содержании звонков, использование корпоративных тарифов, факты передачи мультимедийных сообщений.

Проект предполагает, что информацию должны автоматически обновлять раз в сутки.

Ранее российские операторы связи попросили денег на слежку за больными COVID-19.

Фото: pixabay.com