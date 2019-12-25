Роскомнадзор потребовал закрыть сайт Навального "Умное голосование"

От Google потребовали прекратить техподдержку данного ресурса.

Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техподдержку сайта оппозиционера Алексея Навального "Умное голосование". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на юриста Андрея Еланцев, который направил жалобу в ведомство.

Напомним, данный веб-ресурс был создан для противодействия на выборах кандидатам от партии "Единая Россия". По словам юриста, сайт осуществляет сбор личных данных граждан РФ. Он считает, что эта информация излишняя для обозначенных создателями "Умного голосования" целей. Кроме того, Еланцев заметил, сайт доводит некоторую информацию до пользователей "искаженно".

Самое главное, что мне не понравилось - персональные данные россиян направляются обрабатываться на территорию Соединенных Штатов Америки. В мае я направил обращение [в РКН]. Андрей Еланцев, юрист

Он отметил, что российское ведомство рассматривало его обращение на протяжении месяца. Результатом этого стало направление компании Google требования о прекращении технической поддержки "Умного голосования".

Ранее суд признал структуры Навального экстремистскими организациями.

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