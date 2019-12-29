Ранее такое решение вынес суд

Роскомнадзор потребовал удалить статью РБК о депутате от ЛДПР Жигареве. В материале идёт речь о квартире в США, которая принадлежит тезке депутата.

Сам Жигарев уверяет, что у него нет квартир во Флориде. В итоге РБК удалил статью "Человек из Майами", опубликованную в марте 2015 года. В ней рассказывается о предполагаемом имуществе семьи компании тезки депутата Сергея Жигарева.

Статья была удалена по решению Одинцовского суда Московской области. Также суд в декабре 2019 года признал информацию запрещенной к распространению. 3 марта Роскомнадзор потребовал от РБК удалить материал.

Ранее ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека.