Компания хочет получить долю Фадеева, которая находится в качестве залога.

ВЭБ.РФ подал в суд на председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева. Госкорпорация обратилась в Арбитражный суд Свердловской области. Соответствующее заявление размещено в базе "Электронное правосудие" по сведениям от "РБК". Третьей стороной указана компания из Екатеринбурга "Аналитический центр "Эксперт". Фирма является операционной компанией АО "Группа Эксперт", а сейчас проходит через процедуру наблюдения в рамках банкротства.

Первое слушание назначено на 24 марта 2020 года. Фадееву принадлежит на декабрь 2016 года 50% "Аналитического центра "Эксперт". ВЭБ.РФ планирует взыскать с бизнесмена долю в уставном капитале компании. Она находится в залоге по сведениям от ЕГЮРЛ. Оставшиеся 50% принадлежат гендиректору Дмитрию Толмачеву. Его часть не обременена залогом.

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Видео: YouTube/Общественная палата Российской Федерации