Роскомнадзор потребовал от нескольких сайтов удалить фейки о бойцах Росгвардии

Роскомнадзор потребовал от ряда ресурсов удалить фейковую информацию о том, что к Москве якобы стягиваются бойцы Росгвардии из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба структуры 27 марта.
По информации правительства Москвы, автотехника используется для перевозки сотрудников Росгвардии для тренировок в рамках подготовки парада Победы.
– отметили в пресс-службе.
В Роскомнадзоре заявили, что администраторам сайтов были направлены соответствующие уведомления с требованием Генпрокуратуры РФ об удалении желтых новостей.
В ведомстве уже предупредили о жестких мерах, касаемых фейков о распространении коронавируса по территории России. Роскомнадзор заверил, что круглосуточно мониторит СМИ, соцсети и видеопорталы и ищет недостоверную информацию. Фейки о коронавирусе могут провоцировать ненужную панику среди россиян.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не увидел взрывного роста числа заболевших коронавирусом.
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