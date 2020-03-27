Роскомнадзор потребовал от нескольких сайтов удалить фейки о бойцах Росгвардии

На порталах опубликовали информацию о том, что к Москве якобы стягиваются бойцы из-за коронавируса.

Роскомнадзор потребовал от ряда ресурсов удалить фейковую информацию о том, что к Москве якобы стягиваются бойцы Росгвардии из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба структуры 27 марта.

По информации правительства Москвы, автотехника используется для перевозки сотрудников Росгвардии для тренировок в рамках подготовки парада Победы. – отметили в пресс-службе.

В Роскомнадзоре заявили, что администраторам сайтов были направлены соответствующие уведомления с требованием Генпрокуратуры РФ об удалении желтых новостей.

В ведомстве уже предупредили о жестких мерах, касаемых фейков о распространении коронавируса по территории России. Роскомнадзор заверил, что круглосуточно мониторит СМИ, соцсети и видеопорталы и ищет недостоверную информацию. Фейки о коронавирусе могут провоцировать ненужную панику среди россиян.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не увидел взрывного роста числа заболевших коронавирусом.