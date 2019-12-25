В РКН напомнили об административной ответственности за нарушение российских законов.

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT. Об этом рассказали представители надзорного ведомства на собственном сайте. Чиновники напомнили, что хостинг заблокировал несколько журналистских материалов, а также ограничил возможность публикации контента под предлогом распространения недостоверной информации о коронавирусе и его последствиях.

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала "RT", принадлежащего российскому СМИ. пресс-служба РКН

В Роскомнадзоре напомнили, что федеральное законодательство РФ говорит о том, что игнорирование владельцами онлайн-ресурсов предупреждений о нарушении прав граждан, а также цензуру, влечет административную ответственность в виде штрафа до 1 млн рублей. За повторный отказ от выполнения требований штраф будет увеличен до 3 млн рублей.

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