Заседание по делу назначено на 23 декабря.

Роскомнадзор подал иск к Google и YouTube из-за нарушения тайны частной жизни. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на представителей Таганской районной инстанции в столице.

В производстве суда находится иск к Google LLC, D/B/A YouTube в защиту прав субъектов персональных данных с требованиями о признании деятельности интернет-страницы незаконной и нарушающей права гражданина пресс-служба суда

Известно, что заседание по данному разбирательству назначено на 23 декабря 2020 года. Исковое заявление подано представителями Федеральной службы по надзору в сфере связи и информационных технологий. Истец считает, что видеохостинг нарушил право на неприкосновенность частной жизни, а также личную и семейную тайну. Роскомнадзор уверен, что интернет-ресурс обрабатывает информацию от пользователей с нарушением российского законодательства о персональных данных.

Роскомнадзор потребовал от "Медиазоны" удалить исследование о коронавирусе в колониях.

Фото: Pixabay.com