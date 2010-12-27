Роскомнадзор готовит список распространителей фейковых новостей

В перечень включат СМИ, интернет-паблики и отдельные лица.

Роскомнадзор создаст перечень распространителей фейковых новостей. В реестр могут войти не только СМИ, но и интернет-сообщества, а также отдельные лица. Документ будет размещен на официальном сайте организации. Об этом сообщил глава ведомства Александр Жаров во время проведения форума Союза журналистов "Вся Россия".

Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список объяснил спикер

Эксперт добавил, что Роскомнадзор укажет не только названия нарушителей, но и адрес конкретных страниц с недостоверной информацией, а также описание этих сведений.

Причиной решительных мер для организации стали требования Генеральной прокуратуры разобраться с интернет-ресурсами, содержащими угрозу для общественной безопасности страны. С начала действия закона о фейк-новостях в ведомство поступило 10 таких обращений относительно 47 страниц сайтов. У материалов РКН обнаружил еще 128 "зеркальных" текстов. К данному моменту эта информация удалена с ресурсов.

Профессиональные СМИ в условиях жесткой конкуренции за новости и сокращения времени на фактчекинг оказываются не столько виновниками, сколько заложниками данной проблемы. прокомментировал проблему эксперт

Ранее Piter.tv писал о том, что самыми популярными интернет-ресурсами в России стали YouTube и "Вконтакте".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/