Роскомнадзор начнет ограничение работы Telegram

Роскомнадзор начнет ограничение работы мессенджера Telegram в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что ведомство планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса во вторник, 10 февраля. По данным РБК, решение было принято на государственном уровне. Официального сообщения от Роскомнадзора по этому вопросу не было. С 9 февраля россияне стали жаловаться на сбои в работе Telegram.

Напомним, что в середине января 2026 года член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор замедляет работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов. Ранее ведомство ограничивало звонки через мессенджер.

