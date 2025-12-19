В России вторые сутки жалуются на сбои в Telegram

Большая часть жалоб поступает от пользователей из Магаданской, Новосибирской и Самарской областей.

Россияне вторые сутки жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете DownDetector.

Утром 10 февраля зафиксирован высокий поток жалоб на плохую работу мессенджера. Всего насчитывается почти девять тысяч жалоб. Из них большая часть поступает от пользователей из Магаданской, Новосибирской и Самарской областей. Также на проблемы с Telegram жалуются жители ЯНАО и Кировской области.

Отметим, что больше половины пользователей сообщают о массовом сбое мессенджера. У некоторых возникли проблемы с оповещениями и работе мобильного приложения Telegram. С 9 февраля россияне активно сообщают о плохой работе мессенджера.

Ранее Дуров заявил, что Telegram скорее закроется, чем раскроет данные о переписках пользователей.

Скриншот: detector404.ru