В России вторые сутки жалуются на сбои в Telegram

Россияне вторые сутки жалуются на сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете DownDetector.
Утром 10 февраля зафиксирован высокий поток жалоб на плохую работу мессенджера. Всего насчитывается почти девять тысяч жалоб. Из них большая часть поступает от пользователей из Магаданской, Новосибирской и Самарской областей. Также на проблемы с Telegram жалуются жители ЯНАО и Кировской области.
Отметим, что больше половины пользователей сообщают о массовом сбое мессенджера. У некоторых возникли проблемы с оповещениями и работе мобильного приложения Telegram. С 9 февраля россияне активно сообщают о плохой работе мессенджера.
Ранее Дуров заявил, что Telegram скорее закроется, чем раскроет данные о переписках пользователей.
Скриншот: detector404.ru
