Роскомнадзор добился блокировки сайта с базами данных клиентов российских банков

В настоящее время операторы связи ограничивают доступ к форуму на территории России.

В пятницу, 14 июня, Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.



Известно, что форум под названием phreaker.pro разместил базы данных всех клиентов российских банков для платного скачивания. Ведомство обратило внимание на то, что на сайте нет информации о том, что клиенты предоставляли согласие на обработку их персональных данных. А это нарушает закон Российской федерации.

В данный момент операторы связи ограничивают доступ к форуму на всей территории России. В сеть утекли данные 900 тысяч клиентов различных банков.

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Видео:youtube





