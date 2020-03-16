Роскачество рассказало об основных мерах профилактики коронавируса

Эксперты пояснили, как уберечься от распространения коронавирусной инфекции.

Роскачество рассказало "РИА Новостям" об основных мерах профилактики коронавируса. Наиболее важное место в списке по версии российских экспертов занимают личная гигиена и здоровый образ жизни.

Медики призывают держать расстоянии не менее одного метра от зараженного человека. Полноценный сон и здоровое питание повышают сопротивляемость организма к инфекции. Следует держать руки в чистоте, уделять внимание дезинфекции гаджетов. Также хорошей мерой профилактики будет протирать дверные ручки, столы, стулья и т.д.

Эксперты советуют регулярно проветривать закрытые помещения. Снизить риск заражения инфекцией можно, если временно избегать лишних поездок в общественном транспорте, а также посещения многолюдных мест. Медицинская маска снизит риск заражения, если рядом с вами будет зараженный пациент. Ее следует менять каждые два часа.

Ранее Минздрав разработал рекомендации для защиты от коронавируса.