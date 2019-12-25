Минздрав разработал рекомендации для защиты от коронавируса

Специалисты дали советы по профилактике работы в помещениях.

Минздрав РФ разработал рекомендации для защиты от коронавируса. Советы созданы для организаций по обработке помещений в целях предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко во время брифинга.

Сегодня профилактические меры являются самыми важными для сдерживания распространения инфекции прокомментировал чиновник

Специалисты дали советы относительно проветривания помещений, доступу персонала к рабочим местам. Например, сотрудникам не рекомендовано приходить на работу в одно и тоже время. Трудовой график следует распределить между рабочим персоналом.

Для пациентов важным фактором является обращение к медикам уже при первых признаках инфекции. В условиях раннего начала лечения от коронавируса можно избавиться легче, чем при запущенном варианте.

Ранее предсказано ослабление эпидемии коронавируса.

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