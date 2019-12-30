Специалисты дали советы по выбору продукта.

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть. Важно узнать дату изготовления, срок и условия хранения продукта. Получив информацию, можно сразу проверить ее на соответствие условиям в торговом зале.

Например, красную икру нельзя хранить при комнатной температуре или холодильнике. Идеальной температурой считается от минус 4 до минус 6 градусов по Цельсию. Наиболее вкусными консервами считаются из свежевыловленного сырья: горбуши с Дальнего Востока. Стоит знать период путины лососевых. Эксперты определяют его с июля по октябрь. Однако изготовление рыбных консервов в другой период не говорит о низком качестве. Однако это говорит о том, что консервы произведены из замороженного сырья. Мороженая рыба должна храниться не выше минус 18 градусов по Цельсию.

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