Эксперты дали советы по выбору сервелата.

Роскачество рассказало, как выбрать колбасу к новогоднему столу. Сервелат должен иметь характерный рисунок на разрезе. Эксперты напомнили, что сервелат не название колбасы, а ее вид. По ГОСТу он должен состоять из свиной грудинки, говядины и нежирной свинины. Допускается добавление черного перца, мускатного ореха, сахара и фиксатора окраски Е250

Кроме перечисленных ингредиентов ничего другого в сервелате быть не должно...Допускается наличие стабилизаторов и консервантов, но с обязательным указанием таковых в маркировке заявили специалисты

К негативным добавкам кроме относятся стабилизаторов и консервантов также относятся ускорители созревания и ароматизаторы. Последних быть в составе продукта категорически не должно.

Колбасу следует хранить в холодильнике при температуре от 0 до 6 градусов по Цельсию до 30 дней. В замороженном виде срок продлевают до 90 дней (при минус 10 градусах). При этом оболочка должна оставаться сухой. Из-за влажности на ней может образоваться плесень.

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Фото: Pixabay.com

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