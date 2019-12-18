Аналитики дали советы обычным пользователям.

Роскачество рассказало, как защититься от хакеров при использовании IP-камеры. Рекомендуется покупать устройство проверенных производителей, у которых есть служба поддержки. Беспроводная камера позволяет удаленно записывать видео без сложных настроек и транслировать запись.

Они опасны - как и любое другое устройство, которое подключается к интернету считают эксперты

Участились случаи, когда мошенникам удается проникнуть в дом именно благодаря использованию Wi-Fi-камер. Чтобы избежать этого, лучше не подключаться к устройству через общественные сети интернета. Иначе хакерам не составит труда увидеть клавиатуру жертвы и узнать пароли.

Лучше, если ваша камера поддерживает шифрование данных. Об этом должно быть указано на упаковке товара и сайте производителя. Шифроваться должен не только видеоконтент, но и конфигурационные файлы.Трансляция должна иметь сертификат безопасности и использовать протокол HTTPS. Т.е. в адресной строке должен появиться "замочек". После покупки камеры, владельцу стоит поменять на ней заводские пароли, установленные по умолчанию. Их нужно регулярно обновлять. Учетные записи лучше отключать, а также установить фильтрацию по IP-адресам. В списке нужно указать только те, которым разрешено подключение.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество нашло опасные пестициды в двух марках чая.

