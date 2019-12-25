Все образцы соответствуют требованиям безопасности.

Роскачество проверило шоколадные вафли. Об этом говорится на официальном сайте регулятора после проведенного экспертами исследования продукции. Установлено, что все заявленные образцы товара безопасны для потребления и не содержат в себе тяжелых металлов, дрожжей и ГМО. В общей сложности лабораторному анализу подверглись 20 торговых марок. Из них 17 - отечественные, остальные - австрийские и казахстанские. Сотрудники ведомства закупили образцы в федеральных торговых сетях и на онлайн-площадках Ozon, Wildberries и "СберМаркет".

Отсутствие трансжиров в начинке подтверждает, что установленная законом планка в 2% соблюдается, а соответствия требованиям в том числе по органолептическим показателям позволяет сделать вывод, что производители следят за качеством продукции. пресс-служба Роскачества

Однако полученные экспертизой вафли содержат в себе много сахара, поэтому употреблять их рекомендуется в умеренных количествах. При этом в российском ГОСТе сахароза в вафлях не нормируется. За оптимальное значение эксперты Роскачества приняли отметку в 22 г на 100 г продукта (по рекомендации ВОЗ). В вафлях 17 торговых марок содержание сахара оказалось выше 22 г на 100 г продукта, в двух марках - почти в два раза.

В России могут вырасти цены на вино.

Фото: Pixabay.com