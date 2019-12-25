  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России могут вырасти цены на вино
Сегодня, 16:17
29
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В России могут вырасти цены на вино

0 0

Все дело в стоимости винограда.

Эксперты Роскачества заявили, что производители российского винограда могут в этом сезоне поднять цены минимум на 30%. Все дело в климатических проблемах и рисках сокращения урожая. Об этом говорится в сообщении организации.

Отмечается, что сдержать цену смогут производители, имеющие большие площади собственных виноградников. В результате на 15-20% вырастут цены на вино.

Розничные цены на вина из покупного винограда могут вырасти еще существенней. Это повысит конкурентоспособность производителей полного цикла.

Олеся Буняеваотметила, директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества

В сообщении говорится, что себестоимость 1 кг винограда на площади свыше 1 тыс. га составляет 25-35 рублей, на винограднике в несколько сот га - более 45 рублей за килограмм. При этом на небольших элитных виноградниках себестоимость за килограмм может быть выше 80-100 рублей.

Фото: pixabay 

Теги: подорожание винограда, рост цен на вина
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии