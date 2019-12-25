Специалисты советуют заниматься спортом на свежем воздухе.

Роскачество посоветовало, как похудеть во время карантина на даче. Об этом специалисты рассказали на собственном сайте. Советы экспертов включают в себя занятия спортом. Отдельное внимание уделено разминке перед физическими упражнениями.

В Роскачестве уверены, что находиться на самоизоляции на даче приятнее, чем в квартире. На собственном участке можно заниматься физкультурой на свежем воздухе. Для похудения этим следует заниматься не менее получаса ежедневно. В ведомстве отмечают, что если к тренировкам прибавить правильное питание, то к началу мая можно будет увидеть положительный результат. Нагрузки позволят снизить вес на 2-3 килограмма, а также подтянуть мышцы.

Эксперты рассказали, что нахождение на свежем воздухе многократно увеличивает эффект от спортивных занятий. Это связано с тем, что в организме человека интенсивнее происходит обогащение кислородом, а кровь быстрее транспортирует полезные вещества и выводит отработанные.

В Роскачестве заметили, что не стоит сокращать разминку перед основными упражнениями. Они должна длиться не менее 5-10 минут. Важно проводить не менее 16 раз повторений движения за один подход до двух минут. После разминки следует заняться круговой тренировкой, аэробной нагрузки.

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