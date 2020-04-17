Леонид Слуцкий отказался комментировать выступление сборной России на Евро-2016

Ранее игроки поделились воспоминаниями о том, что происходило внутри команды во время турнира.

Бывший наставник сборной России по футболу, а ныне главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий в интервью изданию "Спорт-Экспресс" отказался комментировать выступление национальной команды на чемпионате Европы-2016.

Я уже давал после того турнира сверхподробное интервью. И не хотел бы возвращаться к этой теме. Если кто-то еще не высказался - отлично. Все, что хотел сказать по поводу Евро-2016, я уже сказал. Леонид Слуцкий, главный тренер "Рубина"

По итогам Евро-2016 сборная России заняла последнее место в группе B. Наша команда проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3), а также сыграла вничью с Англией (1:1). По окончании турнира Леонид Слуцкий подал в отставку.

Ранее экс-полузащитник сборной России Роман Широков раскритиковал Леонида Слуцкого за выступление на Евро-2016.

Видео: YouTube / UEFA, FC Rubin Kazan