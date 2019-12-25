Роман Широков раскритиковал Леонида Слуцкого за выступление сборной России на Евро-2016

По его словам, тренера захлестнула эйфория после выхода в финальную часть турнира.

Бывший полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков поделился воспоминаниями о неудачном выступлении национальной команды на чемпионате Европы-2016 во Франции.

Я думаю, все пошло не так с выбора состава. В первоначальном списке меня не было. Слуцкий подошел и сказал, что если я готов поехать в той роли, которая у меня была в ЦСКА - "помощником", то мне надо об этом подумать. Изначально у меня не было большого желания ехать в таком качестве, потому что он сказал, что на своей позиции я только четвертый. Почему? Для меня вообще загадка. Мне кажется, Слуцкого эйфория захлестнула после написания книжек о нем, снимания фильмов. Он подумал, что это он такой гений пришел и вывел команду. Думаю, его настигло жесткое разочарование по ходу турнира. Роман Широков, экс-полузащитник сборной России

По итогам Евро-2016 сборная России заняла последнее место в группе B. Наша команда проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3), а также сыграла вничью с Англией (1:1). По окончании турнира главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подал в отставку.

Роман Широков был капитаном сборной России на Евро-2016. Он принял участие во всех трех матчах на групповом этапе.

Ранее форвард Артем Дзюба поделился воспоминаниями о выступлении национальной команды на турнире во Франции.

Фото: premierliga.ru