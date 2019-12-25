Артем Дзюба поделился воспоминаниями о выступлении сборной России на Евро-2016

Команда Леонида Слуцкого заняла последнее место в группе B.

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал о причинах неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы-2016 во Франции.

После турнира Леонид Слуцкий признавался, что многие вещи ему нужно было сделать иначе. В частности, по-другому выстроить подготовку и не брать во Францию некоторых игроков. Командой надо быть во всем и везде! Сражаться, рубиться друг за друга, засунуть свое "я" в одно место. Когда в коллективе выпадает хотя бы один футболист, то ничего не получится. Обычно где тонко, там и рвется. А если выпадает не один, а два-три человека, то это вообще катастрофа. На Евро-2016, на мой взгляд, у нас таких было пять-шесть. Артем Дзюба

По итогам Евро-2016 сборная России заняла последнее место в группе B. Наша команда проиграла Словакии (1:2) и Уэльсу (0:3), а также сыграла вничью с Англией (1:1). По окончании турнира главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подал в отставку.

Для Артема Дзюбы это был первый крупный турнир национальной команды. Он принял участие во всех трех матчах, но не смог отличиться забитыми голами.

Ранее экс-нападающий сборной России Александр Кержаков заявил, что будет не против, если Артем Дзюба побьет его рекорд по голам.

Фото: UEFA.com