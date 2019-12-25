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Александр Кержаков будет не против, если Артем Дзюба побьет его рекорд по голам за сборную России
Сегодня, 15:27
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Александр Кержаков будет не против, если Артем Дзюба побьет его рекорд по голам за сборную России

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Нападающему "Зенита" нужно забить еще семь мячей, чтобы стать новым рекордсменом.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в интервью порталу "Чемпионат.com" поделился мыслями о своем рекорде по голам в составе национальной команды.

"Я не живу в состоянии дрожи и мандража. Мне повезло с карьерой в сборной. Счастлив, что мне удалось побить рекорд Бесчастных. Испытал очень сильные внутренние эмоции из-за этого, но сейчас я их уже не смогу испытать. Буду искренне рад за того, кто побьет мой рекорд. Потому что они испытают эмоции, какие тогда испытал я. Это здорово. Зачем мне переживать из-за этого? Очень хорошо отношусь к Артему Дзюбе, многие его знают и любят по всей нашей стране. Если именно Дзюба побьет мой рекорд, будет классно", - сказал Кержаков.

Напомним, Александр Кержаков забил 30 голов в составе сборной России и занимает первое место в списке лучших бомбардиров в истории команды. Второе место у еще одного экс-нападающего Владимира Бесчастных - 26 забитых мячей. Форвард "Зенита" Артем Дзюба замыкает тройку лидеров - 24 гола.

Ранее Александр Кержаков заявил, что считает нападающего "Сочи" Александра Кокорина лучшим игроком России.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: александр кержаков, артем дзюба, сборная россии по футболу, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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