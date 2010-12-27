Все проверенные образцы прошли проверку качества.

Роскачество определило лучший оливковый майонез. Эксперты изучили состав 18 популярных образцов товара на 31 показатель качества и безопасности. Все образцы соответствуют ГОСТу и требованиям законодательства. Они также получили высшим балл по органолептическим показателям: вкусу, цвету, запаху и консистенции.

Четверть продукции оказалась менее жирной, чем заявили производители. Такая проблема выявлена в "Глобусе", "Царском", "Здраве" и "Паспье". В майонезе ТЦ "Маркет" под брендом "Перекресток оливковый" найден незаявленный консервант - сорбиновая кислота. Однако ее содержание - незначительное. Предположительно, элемент мог попасть в продукт из первичных составляющих. В ведомстве рекомендовали изготовителю тщательнее проверять сырье на этапе поставки.

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