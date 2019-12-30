Роскачество обнаружило в двух марках "Брауншвейгской" колбасы нитраты

В общей сложности эксперты изучили образцы продукции 29 изготовителей.

Роскачество выявило по итогам проверки "Брауншвейгской" сырокопчёной колбасы превышение Е251 и Е252. Эти пищевые добавки (нитраты калия и магния) содержатся в пяти торговых марках данного продукта. Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

В двух случаях зафиксировано превышение максимального допустимого уровня. По регламенту добавки не должны превышать показатель в 250 мг на каждый килограмм. Однако в двух случаях содержание превышало в 1,16 и 1,85 раза.

В трех марках колбасы найдена чужеродная ДНК лошади, в еще 24 - ДНК курицы. Проблемы обнаружены и в органолептических показателях. Фактическое количество белка расходилось с маркировкой производителя в 3 из 29 случаях. В двух образцах колбас специалисты зафиксировали недовес.

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