Роскачество не включило в рейтинг лучших смартфонов iPhone 12

Виной тому отсутствующие зарядка и наушники.

Специалисты Роскачества составили рейтинг лучших смартфонов. Однако последняя модель американской компании Apple не вошла в этот список. Рейтинг представлен на сайте Роскачества.

Новый гаджет от яблочной компании не вошел в список лучших, потому что в его комплектации не было зарядного устройства и наушников. При этом специалисты по достоинству оценили качество снимков и расширенный экран.

Также был проведен опрос, в ходе которого выяснили, что 86% респондентов недовольны отсутствием наушников и зарядки.

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Фото: Apple