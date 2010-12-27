В Северо-Западном регионе изготавливают молоко с антибиотиками

Всего в округе было протестировано 12 торговых марок молока.

Роскачество провело масштабное исследование молока во всех федеральных округах России. Сегодня на сайте ведомства появились результаты по Северо-Западному региону.

Специалисты отметили, что качество молока в этом регионе довольно высокое — 92 % напитка изготовлено без нарушений. Однако главным недостатком является наличие антибиотиков в составе продукта.

Всего было протестировано 12 торговых марок молока, в 7 из них нашли следы лекарственных препаратов. По словам сотрудников Роскачества, формально это не нарушение, но знак качества такой товар уже не получит.

Самое лучшее молоко в округе изготавливается в Архангельской, Калининградской, Вологодской областях и Карелии.

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