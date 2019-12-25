Роскачество дало рекомендации по выбору зимней обуви

Главное правило – не носить одну и ту же пару обуви зимой каждый день.

Роскачество составило рекомендации по выбору зимней обуви и уходу за ней. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Главное правило – не носить одну и ту же пару обуви зимой каждый день. Во время носки кожа сгибается и растягивается. Роскачество

Как отметили опрошенные представители обувной мастерской, одну пару обуви нужно носить не чаще, чем раз в три дня. Также не рекомендуется сушить обувь с помощью фена, батареи или вкладной сушилки, потому что таким образом пересушивается и кожа, и клей.

В Роскачестве посоветовали для сушки использовать бумагу, а стельки вовсе сушить отдельно.

Для зимы лучше не покупать искусственные материалы. Например, экокожа – это искусственный материал, он противостоит и грязи, и реагентам, но использовать его при температуре ниже -10 не стоит, так как покрытие может потрескаться.

Верх кожаной обуви, особенно ворсовой, перед первым использованием важно обработать водоотталкивающим спреем. Для замши и нубука важно на регулярной основе использовать креповую щетку.

Для гладкой кожи полезно использовать воск, на основе пчелиного, который и защищает от влаги, и обеспечивает мягкость и эластичность кожи. Использовать мыло для чистки обуви не советуется, так как оно может оставить следы.

Ранее специалисты Роскачества назвали самые полезные цитрусовые фрукты.

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