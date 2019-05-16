Сделка составила 239, 6 миллионов рублей.

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму "Мелодия". Новым владельцем 100% акций стала компания "Формакс". По контракту фирма заплатила 329,6 млн рублей. На сделку также претендовало предприятие "Студия Союз, которая предлагала 320 млн рублей. Аукцион, организованный "ВЭБ Капитал", состоялся еще 7 февраля. Об этом сообщили "Ведомости".

Напомним, что Мелодия создана в 1946 году. Общая стоимость ее недвижимости оценивается в 350 млн рублей, а фонотека - в 30-60 млн. В архиве "Мелодии" насчитывается более 240 тысяч музыкальных и звуковых композиций.

Ранее Союз кинематографистов попросил ускорить смену директора "Ленфильма".

