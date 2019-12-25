Причины: оптимизация и сокращение кадров.

Рошаль признал оптимизацию медицины неэффективной в условиях ЧС. Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, что прошлым летом на закрытом совещании на базе ОНФ обсуждался вопрос готовности российской системы здравоохранения к массовым госпитализациям в условиях чрезвычайной ситуации.

По его словам, участники пришли к выводу, что медицина в стране к ЧС не готова — из-за оптимизации и сокращения кадров.

Рошаль отметил, что ОНФ рекомендовал властям обеспечить кадровую и материально-техническую базу, которые будут рассчитаны на массовое поступление больных. Также было предложено оценить достаточность коечного фонда для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.

Это было первое в России общественное обсуждение проблемы. Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии

По его словам, меры приняты не были. Встреча в июне 2019 года проходила в закрытом режиме. Рошаль считает, уже тогда нужно было "кричать во всю глотку".

Ранее Попова отметила важность экспресс-тестирования на коронавирус.